Tekirdağ'da yağmurla birlikte çamur yağdı

AA

Toz aşımı hava kırlılığına neden oluyor.

Genellikle Şanlıurfa'da görmeye alışkın olduğumuz bu hava olayı şimdi de Tekirdağ'da yaşanmaya başladı.

YAĞMURUN ARDINDAN ÇAMUR YAĞDI

Kentte hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

ARAÇLAR OTO YIKAMACILARA GÖNDERİLDİ

Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı bazıları ise araçlarını oto yıkamacılarına götürdü.

Taksici Şaban Yıldız, sabah saatlerinde taksi durağına geldiğinde aracının çamurla kaplandığını gördüğünü söyledi.

İki kez aracını yıkadığını aktaran Yıldız, çevredeki esnafın da araçlarını temizlediğini belirtti.

TEKİRDAĞ'DA SİS DENİZ VE KARA ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sabah başlayan sis, etkisini öğle saatlerinde artırdı.

Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü.

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar indi.

Ekipler, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.

GEMİLER DEMİRMEDİ

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi. Deniz taşıtları, sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin etkili olması bekleniyor.