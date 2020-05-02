Tekirdağ'da yanan baraka ev küle döndü

Yanan evin sahibi, "Yatakta uyuyordum, içime bir daralma geldi. Camdan baktığımda yangını gördüm, sanki içime doğdu.” dedi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde TOKİ Konutları mevkiinde tahtadan yapılmış Kenan Kıp’a ait baraka evde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 BİN LİRA ZARAR ÇIKTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, küle dönen evde 4 bin lira zarar meydana geldiği belirtildi.

Tekirdağ'da yanan baraka küle döndü

"SANKİ İÇİME DOĞDU"

Yangını görünce şaşkına döndüğünü ifade eden Kenan Kıp, “Evde yatıyordum, içimde bir daralma oldu. Bir oraya döndüm, bir buraya döndüm. Sanki içimde bir kıpırtı oldu. O anda ne yapacağımı şaşırdım. İçime mi doğdu ne olduysa, bir kalktım cam boyuna, yahu dedim rüya mı görüyorum. Bir baktım yanıyor ortalık. Meğerse benim baraka yanmış. Resmen dondum kaldım o an yani şok oldum. Ne var ne yok bütün eşyalarım yanmış. İyi kötü sıcak havalarda karımla birlikte orada yatıyorduk. Gözümle görmeden kimsenin günahını alamam. Kimseden de şikayetçi değilim. Canımız sağ olsun yapacağımız bir şey yok.” dedi.