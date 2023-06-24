Tekirdağ'da yol verme kavgasında silahlar konuştu: 5 yaralı Tekirdağ'da iki grubun arasında çıkan yol verme tartışması silahlı sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ikisi silahla 5 kişi yaralandı.

İHA

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, İstanbul Caddesi üzerinde yol verme nedeniyle H.K., G.K., G.K. ile K.F., S.F., R.F. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı.

Silahlı, sopalı kavga çıktı

Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar olayın hemen ardından Saray çıkışı Sefaalan yolu üzerinde birbirleriyle silahlı, sopalı kavgaya tutuştu.

Meydan savaşına dönen kavgada iki kişi çeşitli yerlerinden silahla yaralanırken 3 kişi ise vücutlarına aldıkları yumruk ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine hemen çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edilirken yaralılar ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini sıkılaştırırken, ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.