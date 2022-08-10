Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan vatandaşlar, aylardır tonlarca içme suyunun sokaklara aktığını ve yapılan ihbarlara rağmen çözüm üretilmediğini belirtti. Öte yandan sokakların yosun kapladığı görüldü.

Ülkenin yanı sıra dünyada su kıtlığı sorunu devam ediyor.

Hal böyleyken sosyal medyada yayılan görüntüler yürekleri sızlattı.

Tekirdağ'ın birçok mahallesinde içme suları yollara akmaya başladı.

Çözüm üretilmedi

Tonlarca içme suyunun sokaklara ve kanalizasyon borularına akmasıyla yollar yosun kaplamaya başladı.

Vatandaşların tepkisine neden olan olay, belediye ve alt kuruluşu olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) iletilmesine rağmen soruna çözüm üretilmediği iddia edildi.

Sosyal medyadan ayaklandılar

İHA'nın aktarımına göre; bu durumda vatandaşlar, sosyal medyadan ayaklanarak, yaşanan duruma herhangi bir çözüm bulunmadığına dair tepkilerini dile getirdi.

Tekirdağ'ın içme suları sokaklara ve kanalizasyonlara akıyor VİDEO



"Tonlarca su dereye, denize ve lağımlara akıyor"

Vatandaşlardan Kenan Ograş yaptığı açıklamada, “Belediyeye, TESKİ’ye ne kadar müracaat ettiysek, Kurban Bayramı’na bir hafta kala bu su patlağı patladı ve halen akıyor. Bu milli bir servet. Şu yollara bakın. Yollar yosun tutmaya başladı. Yazık günah. Bütün mahalle olarak TESKİ’ye, belediyeye çağrı yapıyoruz gelen giden yok. Tonlarca su dereye, denize ve lağımlara gidiyor yazık günahtır. Sonra ‘Yok bilmem susuzluk sıkıntısı çekiyoruz’ Buna bir an önce bir önlem alınmalı. Çareyi gazetecileri çağırmakta bulduk. Allah razı olsun bizim için buraya geldiler. Buradan televizyonlara, gazetelerden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.” dedi.

"Bize gelip ne derdiniz var diye soran yok"

Ograş, Tekirdağ’ın her sokağında patlakların olduğunu da ifade ederek, “Her sokakta bir patlak var. Belediyeden buna bir önlem alınmasını istiyoruz. Belediyemiz şu ana kadar bu sokağa hiç uğramış değil. Geliyorlar şu aşağıdaki sokaktan dolanıyorlar. Buraya gelmiyorlar. Bize gelip ne derdiniz var diye soran yok. Gelsinler şu rezilliği görsünler sular boşa akıyor.” diye konuştu.