Tekirdağlı Metin, yalakta yıkanıp, mahalledeki su sorununa tepki gösterdi Bunaltıcı sıcaklarda mahallesinde yaşanan su sorununa dikkat çekmek isteyen genç adam, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hayvanlar için yaptırdığı yalakta kıyafetleri ile duş aldı. Tepkisini bu şekilde anlatmaya çalışan genç adam, belediye yetkililerini evine davet etti.

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DHA

Burası Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki 900 haneli Küçükyoncalı Mahallesi…

Mahalle, neredeyse her yaz sular kesiliyor.

Öyle ki rekor sıcaklıkların yaşandığı bu yıl da yine sular akmıyor.

Yalakta kıyafetleri ile yıkandı

Mahalleli kesintilere tepki gösterirken, Metin Emre Yeniay adlı genç, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hayvanlar için yaptırdığı yalakta kıyafetleri ile yıkandı.

Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle su sorununun dayanılmaz bir noktaya ulaştığını belirten Yeniay, şöyle konuştu:

"Evimde bir hafta misafir etmeye hazırım"

Mahallemizde yaşanan su sıkıntısına dikkat çekmek istedim. Buraya evimde alamadığım duşu almak için geldim. Yöneticiler ile mevcut su kuyularının yetersizliğini görmezden gelip gerekli çalışmaları sağlamayan bürokratlarımızı özellikle bu günlerde evimde bir hafta misafir etmeye hazırım. Hayvancılık ve çiftçilik yapılmayan evimde 1 haftanın nasıl geçtiğini görmelerini isterim. Tarlasından balya çekip evinde banyo yapamayan çiftçimizin, taşıdığı sular ile hayvanlarını susuz bırakmamaya çalışan hayvancımızın, sabahın 5'inde çeşme başında bekleyip, evindeki çamaşırı, bulaşığı yıkamaya çalışan ev kadınlarımızın halini ise ancak onlarla birlikte bu eziyeti çekerek anlayabilirsiniz.

"Afrika'da yaşayanları geçtik"

Mahalle halkından Özgen Erkiş ise “Sabahın köründe kalkıp, çamaşır yıkamaya çalışıyoruz. Yıllardır bu mahallede su sorunu var; Afrika'da yaşayanları geçtik.” diye konuştu.

Mahalle muhtarı İrfan Gündüz de su sorununun çözümü için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) yetkilileri ile görüştüğünü söyledi.

400 tonluk su tankının 1 hafta içinde devreye alınacak

TESKİ yetkilileri ise mahalleye yapılan 400 tonluk su tankının 1 hafta içinde devreye alınarak, su sorununun çözüleceğini belirtti.