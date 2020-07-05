Dolar
6.8597
0.1006%
Euro
7.7279
0.3154%
Altın
1775.06
-0.0157%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.135
0.2046%
Bitcoin
62784.75
0.0912%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Tekirdağlılardan takı merasimi için korona önlemi

    Korona tedbirleri kapsamında ara verilen düğünlerin tekrar başlamasıyla kentteki ilk düğünde, takılar gelin-damat yerine yanlarına konulan cansız mankenlere takıldı.
    • DHA
    • 05.07.2020 - 13:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tekirdağlılardan takı merasimi için korona önlemi #1

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında ara verilen düğünler, 1 Temmuz itibarıyla sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartı ile tekrar başladı.

    Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise bir düğün salonu tedbirler kapsamında gelin damada takı sırasında temas olmaması için manken gelin-damat uygulaması yaptı.

    TAKILAR CANSIZ MANKENLERE TAKILDI

    Cansız mankenlere gelinlik ve damatlık giydirilmesiyle ilk düğün yapıldı. Sinem ve Sinan Dağ çifti salona geldiklerinde girişte cansız gelin ve damadı görmesiyle önce şaşırdı.

    Düğüne gelen konuklar ise gelin ve damada temas etmeden tebrik etti. Takı töreni de gelinle damadın yanına konulan gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere takılarak gerçekleştirildi.

    Tekirdağlılardan takı merasimi için korona önlemi #2

    Tekirdağlılardan takı merasimi için korona önlemi #3

    Tekirdağlılardan takı merasimi için korona önlemi #4

    Tekirdağlılardan takı merasimi için korona önlemi #5

    Tekirdağlılardan takı merasimi için korona önlemi #6

    Görüş Bildir