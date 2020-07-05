Tekirdağlılardan takı merasimi için korona önlemi

Korona tedbirleri kapsamında ara verilen düğünlerin tekrar başlamasıyla kentteki ilk düğünde, takılar gelin-damat yerine yanlarına konulan cansız mankenlere takıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ara verilen düğünler, 1 Temmuz itibarıyla sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartı ile tekrar başladı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise bir düğün salonu tedbirler kapsamında gelin damada takı sırasında temas olmaması için manken gelin-damat uygulaması yaptı.

TAKILAR CANSIZ MANKENLERE TAKILDI

Cansız mankenlere gelinlik ve damatlık giydirilmesiyle ilk düğün yapıldı. Sinem ve Sinan Dağ çifti salona geldiklerinde girişte cansız gelin ve damadı görmesiyle önce şaşırdı.

Düğüne gelen konuklar ise gelin ve damada temas etmeden tebrik etti. Takı töreni de gelinle damadın yanına konulan gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere takılarak gerçekleştirildi.