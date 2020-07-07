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- Tel Abyad’da bombalı saldırı: 6 ölü
Tel Abyad’da bombalı saldırı: 6 ölü
- İHA
- 07.07.2020 - 22:22
TSK'nın ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı bölgesinde oluşturduğu huzur ve güven ortamını sabote etmeye yönelik, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sivill katliamlarına bir yenisi daha eklendi.
BOMBALI ARAÇLA 6 SİVİLİ KATLETTİLER
Tel Abyad’ın merkezinde bulunan bir pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlama sonucu 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekiplerinin alevleri söndürmek ve yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattığı belirtildi.
MSB: "HUZUR VE GÜVEN ORTAMINI BOZMAK İSTİYORLAR"
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı ile ilgili şu açıklamaya yer verdi:
"Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı."