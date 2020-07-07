Tel Abyad’da bombalı saldırı: 6 ölü

Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerinde bomba yüklü araç patlatıldı.

TSK'nın ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı bölgesinde oluşturduğu huzur ve güven ortamını sabote etmeye yönelik, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sivill katliamlarına bir yenisi daha eklendi.

BOMBALI ARAÇLA 6 SİVİLİ KATLETTİLER

Tel Abyad’ın merkezinde bulunan bir pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlama sonucu 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekiplerinin alevleri söndürmek ve yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattığı belirtildi.

MSB: "HUZUR VE GÜVEN ORTAMINI BOZMAK İSTİYORLAR"

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı ile ilgili şu açıklamaya yer verdi:

"Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı."