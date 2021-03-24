Euro
9.4274
-0.36%
Dolar
7.934
-0.08%
Altın
442.06
0.25%
Borsa
1.414
2.64%
Bitcoin
447.800
1.99%
EXEN Coin
12.69
0.71%
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Telabyad’da 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi

    Şanlıurfa Valiliği, Telabyad’da arama tarama faaliyeti sırasında 60 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 20:05
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 20:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Telabyad’da 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi

    Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    60 KİLO TNT PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

    "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Telabyad’da Suriye Görev Gücü (SGG) Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve yerel kolluk unsurlarınca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri neticesinde 80 adet basma tipi anahtar sistemi ile 60 kg TNT patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Bulgular tasnif edilerek gerekli olay yeri çalışması yapılmış olup, konu ile ilgili olarak yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak tahkikata başlanmıştır"

    Telabyad’da 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi #1

    Telabyad’da 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir