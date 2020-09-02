Tele 1'e RTÜK'ten 5 günlük yayın yasağı

RTÜK tarafından "Yayınlar toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez" ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle Tele 1 için verilen 5 günlük yayın durdurma kararı bu gece başlıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tarafından Tele 1'e 5 günlük yayın durdurma kararı verildi.

RTÜK, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “2020/27 sayılı toplantıda Tele 1’in, Kanun’da yer alan ‘yayınlar toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez’ ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle alınan 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararları yargı tarafından kaldırılmıştır.

Millet iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Kanun’a göre faaliyet gösteren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun kararları yargıya açıktır. Her kişi ya da kurum gibi Üst Kurul da yargı kararlarına uymak zorundadır.

"BU GECE İTİBARIYLA UYGULAMAYA BAŞLAMASI GEREKMEKTEDİR"

İlgili kuruluşun son yargı kararı gereğince Üst Kurul’un vermiş olduğu idari yaptırım müeyyidesini bu gece itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir.

Ayrıca karara muhalif kalan RTÜK üyelerinin açmış olduğu davaları da mahkeme reddetmiştir” ifadelerine yer verdi.



