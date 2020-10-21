Haberler

İç Haber

Telefon dolandırıcısı parayı çekerken suçüstü yakalandı

Telefon dolandırıcısı parayı çekerken suçüstü yakalandı

Yozgat'ta bir kişi, kendisini "Bankadan arıyorum" diyerek kendisini arayan dolandırıcıya 28 bin 200 lirasını kaptırdı.