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    Telefon isteyen müşterilerine bitki çayı yollayan çeteye operasyon

    Vatandaşlara "uçaklarda unutulan telefonları satıyoruz" şeklinde SMS atıp sipariş verenlere bitki çayı, su, bahçe makası gibi eşyalar yollayan dolandırıcılık çetesi çökertildi.
    • DHA
    • 30.09.2020 - 14:41
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    Telefon isteyen müşterilerine bitki çayı yollayan çeteye operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü, bir dolandırıcılık şebekesini takibe alarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi almaya başladı.

    Dolandırıcıların, elde ettikleri cep telefonu numaralarını arayarak ve SMS atarak bir hava yolları firmasının adını söyledikleri ortaya çıktı.

    TELEFON YERİNE BİTKİ ÇAYI YOLLADILAR

    "Kaybolan telefonları satıyoruz. Kapıda ödeme yapılacaktır" diyerek pandemi sürecini de kullanan şebeke; bitki çayı, su, bahçe makası gibi ürünler yollayarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

    Telefon isteyen müşterilerine bitki çayı yollayan çeteye operasyon #1

    KONYA MERKEZLİ EŞ ZAMANLI OPERAYON

    Öte yandan şüphelilerin, sosyal medyada sahte reklamlar aracılığıyla elektronik cihaz satışı yapıp vatandaşları dolandırdıkları da bilgisine ulaşıldı.

    Şu ana kadar yüzlerce kişiyi dolandıran şüphelilerin kazandıkları paraları ise kargo şirketleri üzerinden arkadaşlarına gönderdikleri bildirilirken, polis ekipleri İstanbul merkezli Konya ve Edirne illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Şebekenin Beylikdüzü'nde kullandığı depo dahil olmak üzere farklı adreslere yapılan operasyonda 1 adet pompalı tüfek, 41 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda laptop, cep telefonu, simkart, kargo gönderdi fişi, 50 bin lira, 5 dolar, 10 pound, 10 Suudi Arabistan eiyali, 10 Katar eiyali, 10 İsrail şekeli, 5 bin Irak dinarı, çok sayıda yüksek tutarlı banknot, doküman, sıvı madde, fotoğraf makinesi, dağ makası, çanta ve ayakkabı ele geçirildi.

    Telefon isteyen müşterilerine bitki çayı yollayan çeteye operasyon #2

    30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan operasyon sonucunda 30 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, örgüt lideri olduğu belirlenen B.C.'nin başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde olduğu tespit edildi. Yakalanan zanlıların Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürerken, çok sayıda şüphelinin dolandırıcılık suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.

    Telefon isteyen müşterilerine bitki çayı yollayan çeteye operasyon #3

    Telefon isteyen müşterilerine bitki çayı yollayan çeteye operasyon #4

    Telefon isteyen müşterilerine bitki çayı yollayan çeteye operasyon #5

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