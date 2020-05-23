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    TEM Otoyolu bayram öncesi ilk kez bomboş

    TEM Otoyolu bayram öncesi ilk kez bomboş

    Bayram dönemlerinden alıştığımız trafik görüntüleri, bu yıl yaşanmadı. İstanbul’dan yola çıkan editörümüz 10 saatlik sürede Rize’ye ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2020 - 14:56
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    TEM Otoyolu bayram öncesi ilk kez bomboş

    Koronavirüse karşı verdiği mücadeleyle dünya ülkelerine örnek olan Türkiye, salgını kısa sürede kontrol altına aldı.

    Hükümetin erken davranarak aldığı tedbir kararları, salgının kontrol altına alınmasında etkili oldu. Virüse karşı son darbe ise Ramazan Bayramı’nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması oldu. 81 ilde vatandaşlar 4 gün boyunca evde kalacak.

    İSTANBUL-RİZE 10 SAAT

    Yasak nedeniyle bu bayram TEM Otoyolu da bomboş kaldı. Her bayram yaşanan trafik yoğunlu bu yıl yok.

    Ensonhaber editörü, memleketi Rize’deki çay hasadını ve koronavirüs vakalarını yakından takip etmek için bölgeye gitti.
    İstanbul’dan Rize’ye otomobille yapılan yolculuk 10 saat sürdü.

    YOLLAR TIRLARA KALDI

    Her bayram arifesinde kilometrelerce kuyruk oluşan TEM Otoyolu Kocaeli geçişi de bu yıl boş kaldı. Otoyolda seyahat eden araçların büyük bölümünün seyahat kısıtlamasından muaf tutulan lojistik firmalarına ait TIR’ların olduğu görüldü.

    TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı -1

    TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı -2

    TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı -3

    TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı -4

    TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı -5

    TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı -6

    TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu kez boş kaldı -7

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