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    TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

    Başakşehir TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralanırken, yolcu koltuğundaki bir kişi hayatını kaybetti.
    • 06.12.2022 - 06:35
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    TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

    İstanbul'da TEM Otoyolu Ziya Gökalp Mahallesi’nde saat 03.30 sıralarında, seyir halindeki 65 ABM 070 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle şoförün kontrolünden çıktı.

    Kamyon bariyerleri aştı

    Hızla sağa sola savrulan kamyon yağmurla kayganlaşan yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri de aşan kamyon yol kenarına devrildi.

    Yoldan geçerken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı #1

    Sıkıştığı yerde can verdi

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kamyon içinde sıkışan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şoför ise itfaiye ekipleri tarafından kamyon içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Trafik tek şeritten aktı

    Olay yerine gelen polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. TEM Otoyolu’nun 2 şeridi trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

    Kazada hayatını kaybeden yolcunun yakınları olay yerine geldi. Akrabaların gözyaşlarına boğulduğu görülürken polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirdi.
    Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yolcunun cansız bedeni morga kaldırıldı.

    TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı #2


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