TEM Otoyolu'nda tır, direğe çarptı: 1 ölü
TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece güzergahında tabela direğine çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
- AA
- 03.07.2021 - 06:45
B.Ç'nin kullandığı 06 JSB 81 plakalı tır Büyükçekmece TEM Otoyolu Kumburgaz yol ayrımında bulunan tabela direğine çarptı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından B.Ç'nin cenazesi morga kaldırıldı.
Tır çekici yardımıyla kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.