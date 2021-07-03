Euro
10.2983
0.07%
Dolar
8.6796
0.34%
Altın
498.82
0.95%
Borsa
1.377
0.28%
Bitcoin
291.817
0.68%
EXEN Coin
29.00
-2.45%
22ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 22 C

    TEM Otoyolu'nda tır, direğe çarptı: 1 ölü

    TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece güzergahında tabela direğine çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
    • AA
    • 03.07.2021 - 06:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TEM Otoyolu'nda tır, direğe çarptı: 1 ölü

    B.Ç'nin kullandığı 06 JSB 81 plakalı tır Büyükçekmece TEM Otoyolu Kumburgaz yol ayrımında bulunan tabela direğine çarptı.

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yapılan incelemenin ardından B.Ç'nin cenazesi morga kaldırıldı.

    Tır çekici yardımıyla kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    TEM Otoyolu nda tır, direğe çarptı: 1 ölü #1

    TEM Otoyolu nda tır, direğe çarptı: 1 ölü #2

    TEM Otoyolu nda tır, direğe çarptı: 1 ölü #3

    TEM Otoyolu nda tır, direğe çarptı: 1 ölü #4

    TEM Otoyolu nda tır, direğe çarptı: 1 ölü #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir