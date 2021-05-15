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    TEM yolunda bu bayram trafik yok

    Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından olan ve bayramların son günü dönüşler nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşan TEM otoyolu, tam kapanmanın etkisiyle boş kaldı.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 13:33
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    TEM yolunda bu bayram trafik yok

    Her bayram tatili gidiş ve dönüşlerinde yüz binlerce araçla geçiş yapılan Bolu Dağı Tüneli, bu Ramazan Bayramı'nda kısıtlamalar nedeniyle yalnızca seyahat izin belgesi olan sürücüler tarafından kullanıldı.

    Tam kapanma sürecini bayram tatiliyle birleştiren az sayıda kişinin araçla geçiş yaptığı tünelde bu kez dönüş trafiği olmadı.

    KAMYON VE TIR SÜRÜCÜLERİ KULLANDI

    Önceki yıllarda bayramların son günü İstanbul’a dönüş yoğunluğu nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu İzmit geçişi de boş kaldı.

    Yolu genellikle kamyon ve tır sürücülerinin kullandığı gözlendi.

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