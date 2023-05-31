TEM’de 3 araç, zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

TEM Otoyolu Gebze geçişi Akse Mahallesi mevkiinde, 77 AK 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce sağa sola savrulup ardından sol şeritteki bariyerlere çarparak durabildi.

3 araç kaza yaptı

O esnada seyir halinde olan 10 AID 452 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 34 DT 2309 plakalı Fiat marka hafif ticari araç da yavaşlayamayınca 3 araç birbiriyle çarpıştı.

Zincirleme kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçta bulunan E.T., C.T., G.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.