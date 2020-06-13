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    TEM'de makas atan sürücü, 6 aracı kazaya soktu

    TEM otoyolu Ankara-Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde trafikte makas atan bir sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.
    • İHA
    • 13.06.2020 - 05:49
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    TEM'de makas atan sürücü, 6 aracı kazaya soktu

    TEM otoyolu Ankara-Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde iddiaya göre, trafikte makas atan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafiği birbirine kattı. 6 araç birbirine girdiği kazada makas attığı iddia edilen sürücü yaralandı.

    MAKAS ATAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi ederken, sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

    BİRÇOK ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

    Kaza nedeniyle TEM Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Birçok araç ise kullanılamaz hale geldi.

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