- En Son Haber
- İç Haber
- TEM'de otomobil bariyerlere çarptı
TEM'de otomobil bariyerlere çarptı
Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere ve trafik levhasına çarpan araç sürücüsünü, itfaiye ekipleri kurtardı.
- DHA
- 10.05.2020 - 09:32
İstanbul TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde Ankara istikametine doğru seyir halinde ilerleyen Sinan Uzun(35) yönetimindeki 34 VK 3362 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyer ile trafik levhasına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerinde sıkışan Sinan Uzun'u kurtarmak için çalışma başlattı.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından sürücü otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YARALANAN SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Hastaneye kaldırılan Sinan Uzun'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazaya karışan otomobil, vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.