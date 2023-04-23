TEM'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 13 yaralı TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsü şarampole devrildi. Kaza sonrası araçta bulunan 13 kişi yaralandı.

İHA

Sabah saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Maşukiye mevkiinde, Ordu'dan İstanbul'a seyir halinde olan G.H. idaresindeki 54 AHG 365 plakalı servis minibüsü, TEM Otoyolu Kartepe geçişinde şarampole yuvarlandı.

Yolcular minibüste sıkıştı

Yaklaşık 50 metre sürüklenen minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sebebiyle yolcular araçta sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Kocaeli'den ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan 13 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı.

Yolcular, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ordu'dan İstanbul'a gidiyorlardı

Yolcuların akraba oldukları, bayram tatili için Ordu'dan İstanbul'a gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.