Türkiye tarihinin enerjide en büyük keşfi olan Karadeniz'deki doğalgaz rezervi hakkında Temel Karamollaoğlu, doğalgaz bulmanın marifet olmadığını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi’ndeki basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Lideri'nin gündeminde ise Karadeniz'de Türkiye tarihinde bulunan, en büyük doğalgaz rezervinin keşfi vardı.

Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfederek büyük bir hayalin başlangıcına imza attı.

Temel Karamollaoğlu Karadeniz'de bulunan doğalgazı değerlendirdi İZLE

"MARİFET DOĞALGAZ BULMAK DEĞİL"

Temel Karamollaoğlu, Karadeniz’deki doğalgazın bulunmasının marifet olmadığını söyleyerek "Milleti, Karadeniz'de bulduğumuz gaz bizim bütün problemlerimizi çözecek kanaatine getirmeye çalışıyorlar. Bizim böyle bir kaynağı bulmuş olmaktan dolayı sevinmemiz elbette gerekir. Ancak marifet o kaynağı bulmak değil, o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir." ifadelerini kullandı.