Zeytinburnu'nda temizlik yapan Cevat Gençoğlu'nun, kaldırım taşları arasında sıkışan izmaritleri topladığı o ana ait fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Cevat Gençoğlu, kaldırım taşları arasında sıkışan sigara izmaritlerini yere eğilip elleriyle topladı.

Cevat Gençoğlu'nun o anı ise bir vatandaş tarafından sosyal medyada yayınlandı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Gençoğlu'nun sigara izmaritlerini topladığı ana ait fotoğraf, sosyal medyada kısa bir sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Sosyal medyada fotoğrafı gören Zeytinburnu Belediye Başkanı da, Gençoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Temizlik görevlisi sigara izmaritlerini elleriyle topladı ViDEO

"10 YILDIR BU İŞİ SEVEREK YAPIYORUM"

Cevat Gençoğlu da, "Yerleri süpürüyordum. Yerde izmaritler vardı. Süpürge ile çıkmadığı için elimle topladım. 10 yıldır bu işi severek yapıyorum." dedi.