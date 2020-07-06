Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında öğrencilere ödenmeye başlandığını açıkladı.

Resmi twitter hesabı ve Bakanlığın resmi sitesinde yapılan açıklamada 6 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağı ifade edildi.