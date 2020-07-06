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    Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

    Gençlik ve Spor Bakanı, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
    • AA
    • 06.07.2020 - 00:25
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    Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı #1

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında öğrencilere ödenmeye başlandığını açıkladı.

    Resmi twitter hesabı ve Bakanlığın resmi sitesinde yapılan açıklamada 6 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağı ifade edildi.

    Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı #2

     

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