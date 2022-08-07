Temmuz ayında 479 bin turist Kapadokya'ya geldi
- 07.08.2022 - 13:39
- Güncelleme : 07.08.2022 - 13:50
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil beldelerine ilgi arttı.
Deniz tatilinin yanı sıra tarihi ve manzarasıyla dikkat çeken bölgelerde de ziyaretçi akını yaşandı.
En sık tercih edilen bölgelerden biri olan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı olan Kapadokya, yerli ve yabancı turist tarafından yoğun ilgi gördü.
Ziyaret edilecek alanlar
Balon turuyla ün salan Kapadokya'da gezilecek birçok yer bulunuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ve ziyarete açık olan meşhur alanlar:
- Ürgüp Müzesi,
- Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi,
- Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri,
- Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri,
- Göreme Açık Hava Müzesi,
- Zelve Örenyeri,
- Gülşehir Açık Saray Harabeleri,
- Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi
Temmuz ayında 479 bin 860 kişi ziyaret etti
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında tarihi müze ve ören yerleri, 370 bin 534 ziyaretçiyi ağırladı
Valilik tarafından açıklanan verilere göre bu yıl temmuz ayında ise 479 bin 860 yerli ve yabancı turist gezdi.
Toplam 1 milyon turist geldi
İHA'nın aktarımına göre; Öte yandan bu yılın ocak-temmuz döneminde Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı ise toplam 1 milyon 892 bin 112 olarak gerçekleşti.