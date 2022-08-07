Temmuz ayında 479 bin turist Kapadokya'ya geldi

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'yı geçtiğimiz yıl temmuz ayında 370 bin kişi ziyaret ederken bu yıl aynı ayda 479 bin turist ziyaret etti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil beldelerine ilgi arttı.

Deniz tatilinin yanı sıra tarihi ve manzarasıyla dikkat çeken bölgelerde de ziyaretçi akını yaşandı.

En sık tercih edilen bölgelerden biri olan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı olan Kapadokya, yerli ve yabancı turist tarafından yoğun ilgi gördü.

Ziyaret edilecek alanlar

Balon turuyla ün salan Kapadokya'da gezilecek birçok yer bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ve ziyarete açık olan meşhur alanlar:

Ürgüp Müzesi,

Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi,

Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri,

Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri,

Göreme Açık Hava Müzesi,

Zelve Örenyeri,

Gülşehir Açık Saray Harabeleri,

Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi

Temmuz ayında 479 bin 860 kişi ziyaret etti

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında tarihi müze ve ören yerleri, 370 bin 534 ziyaretçiyi ağırladı

Valilik tarafından açıklanan verilere göre bu yıl temmuz ayında ise 479 bin 860 yerli ve yabancı turist gezdi.

Toplam 1 milyon turist geldi

İHA'nın aktarımına göre; Öte yandan bu yılın ocak-temmuz döneminde Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı ise toplam 1 milyon 892 bin 112 olarak gerçekleşti.





























