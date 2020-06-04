Dolar
6.7543
0.3401%
Euro
7.5643
-0.1491%
Altın
1710.09
0.6343%
Borsa
109733.82
0.5704%
G. Altın
371.566
0.9832%
Bitcoin
64313.45
-0.7009%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Terhis olan gencin karantinadaki babaannesine ziyareti

    Antalya'da karantinada kalan Lütfiye Yavuz, askerlik görevini tamamlayan torununu karşısında görünce sevinç gözyaşları döktü.
    • İHA
    • 04.06.2020 - 14:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Terhis olan gencin karantinadaki babaannesine ziyareti

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Piyade Er Sebahattin Yavuz, tezkeresini aldıktan sonra, Antalya'da yaşayan babaannesine sürpriz yaptı.

    Sebahattin Yavuz, karantinadaki mahallede oturan babaannesinin karşısına habersiz çıktı. Torununu hiç beklemediği anda karşısında göre babaanne Lütfiye Yavuz ise gözyaşlarını tutamadı.

    "GİTTİĞİNDEN BERİ AĞLIYORUM"

    Torunu ile polis bariyerleri ardında duygu dolu anlar yaşayan babaanne,"Gittiğinden beri ağlıyorum, yavrum kuzum" diyerek, torununa kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

    Terhis olan gencin karantinadaki babaannesine ziyareti

    Görüş Bildir