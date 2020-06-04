Terhis olan gencin karantinadaki babaannesine ziyareti

Terhis olan gencin karantinadaki babaannesine ziyareti

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Antalya'da karantinada kalan Lütfiye Yavuz, askerlik görevini tamamlayan torununu karşısında görünce sevinç gözyaşları döktü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Piyade Er Sebahattin Yavuz, tezkeresini aldıktan sonra, Antalya'da yaşayan babaannesine sürpriz yaptı.

Sebahattin Yavuz, karantinadaki mahallede oturan babaannesinin karşısına habersiz çıktı. Torununu hiç beklemediği anda karşısında göre babaanne Lütfiye Yavuz ise gözyaşlarını tutamadı.

"GİTTİĞİNDEN BERİ AĞLIYORUM"

Torunu ile polis bariyerleri ardında duygu dolu anlar yaşayan babaanne,"Gittiğinden beri ağlıyorum, yavrum kuzum" diyerek, torununa kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Terhis olan gencin karantinadaki babaannesine ziyareti