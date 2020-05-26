Terör operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Diyarbakır'da saldırı hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bombalı saldırı düzenleneceği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerince saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dicle ilçesinde bazı adreslere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Z.A, K.A, E.Y, A.Y, S.Y. ve R.E. emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

6 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden R.E, E.Y, S.Y. ve A.Y. "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından tutuklandı.

Z.A. ve K.A. ise ev hapsi adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER BULUNMUŞTU

Operasyondaki aramalarda gri renkli metal silindir şeklindeki kap ve içinde 3 kilo 970 gram ağırlığında, telefon düzeneğine bağlı, PETN olduğu tespit edilen beyaz renkli patlayıcı; 382 gram ağırlığında, metal ve mıknatıslı kaba hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili, araç altına yerleştirilmek üzere imal edilmiş bomba ve düzeneği; 167 gram ağırlığında, konserve kutusuna hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili el yapımı patlayıcı, 4 el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel materyaller ile çok sayıda dijital doküman bulunmuştu.

Şüphelilerin operasyonda ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat ile emniyet ve jandarma uygulama noktalarına yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenmiş, bazı patlayıcı madde ve bomba düzenekleri mezarlıkta toprağa gömülü bulunmuştu.