Terör örgütü PKK/YPG petrol için birbirine girdi

Terörist Mazlum Kobani'nin en son ABD ile yaptığı petrol anlaşması PKK'nın Irak ve Suriye kanadı arasındaki çatışmayı ayyuka çıkardı.

Terör örgütü PKK’nın Kandil kadrosu ile Suriye kadrosu birbirine düştü.

PKK elebaşları Suriye’de ABD’nin maşası Mazlum Kobani kontrolündeki yapı ile çatışma içinde.

Terör örgütünün Suriye ve Irak kadroları arasındaki gerginlik sözde petrol anlaşması ile ayyuka çıktı.

MAZLUM KOBANİ TERÖRİSTLER ARASINDA HEDEF OLDU

Suriye’de iç karışıklık başlayınca dağdaki militanlarını 2011 itibarıyla Suriye’ye gönderen terör örgütü PKK, örgütün Suriye’deki kontrolünü de terörist Bahoz Erdal’a verdi.

Örgütün Avrupa, Mahmur ve HPG gibi birçok faaliyet bölgesinde terör eylemlerinde aktif rol alan örgütün bombacısı olarak bilinen Türkiye’nin ve İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı Suriye asıllı Mazlum Kobani (Ferhad Abdi Şahin/Şahin Cilo) Bahoz Erdal’ın yardımcısı olarak gönderildi.

SURİYE KADROSUNU ELE GEÇİRDİ

Bahoz Erdal’ın yaralanması üzerine örgütün kontrolünü ele geçiren Mazlum Kobani, ABD ile yakınlaşınca PKK’nın kontrolünden çıktı.

Suriye’de terör örgütünün muhalefetine rağmen sözde özerk bir yönetim kurduğunu duyurdu. Petrol bölgelerinden operasyonlara katıldı,

PKK içindeki otoritesini kaybeden Mazlum Kobani, Suriye’de Kürtler ve aşiretlere yönelik suikastler ve tutuklamalarla da PKK tarafından hedef alınıyor. Suriye’de ABD’nin maşası olarak görülen SDG yüzünden sürekli aşiret isyanları yaşanıyor.

PKK’nın Mazlum Kobani’ye olan öfkesinin bir suikast ve iç hesaplaşma ile sonuçlanması an meselesi.