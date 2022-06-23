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    Terör örgütü üyesi bazı kişilerin ve bir kuruluşun mal varlıkları donduruldu

    Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
    • 23.06.2022 - 03:26
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    Terör örgütü üyesi bazı kişilerin ve bir kuruluşun mal varlıkları donduruldu

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Terör örgütleri ile iltisaklı kişiler ve 1 şirketin mal varlığı donduruldu

    İHA'nın haberine göre kararda, DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına yer verildi.

    Terör örgütü üyesi bazı kişilerin ve bir kuruluşun mal varlıkları donduruldu #1


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