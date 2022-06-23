Terör örgütü üyesi bazı kişilerin ve bir kuruluşun mal varlıkları donduruldu
Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
- 23.06.2022 - 03:26
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Terör örgütleri ile iltisaklı kişiler ve 1 şirketin mal varlığı donduruldu
İHA'nın haberine göre kararda, DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına yer verildi.