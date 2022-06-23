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Terör örgütü üyesi bazı kişilerin ve bir kuruluşun mal varlıkları donduruldu

Terör örgütü üyesi bazı kişilerin ve bir kuruluşun mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.