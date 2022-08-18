Mehmetçik'in terör örgütünün cirit attığı bölgeyi temizlemesiyle, vatandaşlar geçimlerini sağlamak adına yaylara güven içerisinde çıkarak hayvancılık yapıyor.

Güvenlik güçleri tarafından terörden temizlenen bölgelerde halk refaha kavuştu.

Kahraman Mehmetçik'in operasyonlarıyla Tunceli artık terörle değil, hayvancılık ve tarımla anılıyor.

Bölgede besiciler, yüksek rakımlı dağlara güvenle çıkarak hayvancılık yapıyor. Bir zamanların tehlikeli dağları şimdilerde ise güvenli dağlara dönüşerek adeta turizm, spor ve tatil şehrine dönüştü.

Çocuklar yaylalarını tadını çıkarıyor

Daha önce dağlara çıkmaktan korkan besiciler, şimdilerde ise hayvanlarını otlatarak geçimlerini sağlıyor.

İHA'nın aktarımına göre; bölgede kurdukları çadırlarda kalan vatandaşların yanı sıra çocuklar da koşup oynayarak yaylaların tadını çıkarıyor.

Terörden temizlenen Tunceli'de besiciler hayvanlarını güvenle otlatıyor VİDEO



"Yaylada 3-4 ay kalıyoruz"

Pertek’ten yaylaya çıktılarını aktaran Hasret Ok, "Burada sürü besliyoruz. Köyümüzde bir ay sağım yaptıktan son yaylaya geliyoruz. Yaylada 3-4 ay kalıyoruz. Okullar açılmadan önce çocuklarla beraber köyümüze dönüyoruz. Yaklaşık 4 ton peynir satıyoruz" dedi.

"Okullar başlayınca geri köye dönüyoruz"

Pertek’ten Pülümür’e gelip yaylalarda konakladıklarını dile getiren 10 yaşındaki Çağan Düzyaz, "Koyunları otlatıyoruz, yaylalar güzel. Okullar başlayınca geri köye dönüyoruz. Burada gezerek zaman geçiriyoruz" diye konuştu.

"Tunceli dağlarına geldik"

Besici Deniz Düzyaz ise "30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Tunceli dağlarına geldik. Bu sene Yıl dağına geldik, geçen sene Bahar yaylasındaydım. Yaylaları güzel, sürü bu sene verimli, süt de güzeldi. 8 gurup ile buraya girdik" şeklinde konuştu.

"Bu topraklarda artık her mevsim bahar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün twitter adresinden yaptığı paylaşımda İHA'ların görüntülerini paylaşarak, "İHA’ların kamerasından Tunceli Munzur’da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak hele. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.