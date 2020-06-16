Teröristlere rağmen tamamlanan Ilısu Barajı, umut oldu

Teröristlerin engellemelerine rağmen Şırnak, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Mardin’i kapsayan Ilısu Barajı'nın tamamlanıp enerji üretimine başlaması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

1982 yılında yapılması planlanan ve 2008 yılında inşaatına başlanan Ilısu Barajı, elektrik üretimine başladı.

4 ay içinde tam kapasiteye ulaşacak olan tesis, Türkiye ekonomisine yılda 2,8 milyar liralık katma değer sağlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Yaklaşık 18 milyar liraya mal olan, Şırnak, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Mardin’i kapsayan Ilısu Barajı'nın kenarında bulunan Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyü muhtarı İbrahim Özbey (56), barajın güzel bir yatırım olduğunu belirterek, teröristler tarafından bir sürü engellemelere rağmen tamamlandığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkür etti.

“MAALESEF HİÇBİR HÜKÜMET BU PROJEYE EL ATMADI”

Çevrimli köyü muhtarı İbrahim Özbey, Ilısu Barajı projesi konuşulduğunda kendisinin 12 yaşında olduğunu kaydetti. Özbey, “1980’den önce projesi vardı. Maalesef hiçbir hükümet bu projeye el atmadı. 13 yıldır inşaatı devam ediyordu ve bitti. Su doldu ve 1 aydır elektrik de vermeye başladı. Bu barajın katkısı çoktur. Maalesef doğumuzda denizimiz yok. Siirt, Şırnak, Batman üçgeninde bir deniz şeklinde barajımız oldu. Bu civarda yaşayan vatandaşların az zararı olmuşsa da havası ve gezmek konusunda bizi mutlu etti. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Güzel bir yatırım, büyük bir projedir.” dedi.

“TERÖRİSTLER ENGELLEMEYE ÇALIŞTI”

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için devletin kendilerine yardım etmesini beklediğini aktaran Özbey, “Arazilerimiz su altında kaldı. Birçok köyümüzün arazilerinden, dörtte biri kalmadı. Bu vatandaşların da mağduriyet yaşamaması için devletimizden bir destek bekliyoruz. Bizim burada 4 köy arasında bir limanın yapılmasını istiyoruz. Terör bitme noktasına geldi. Teröristler, bu yollara her gün pusu atıyordu. Bir sürü zarar verilmek istendi. Hatta benim barajda çalışan 3 tane yeğenimi kaçırdılar. Ilısu Barajı'nda çalışmayın diye beni tehdit ettiler.” diye konuştu.

“BARAJ ÇOK ZOR ŞARTLARDA YAPILDI”

Çevrimli köyü sakinlerinden Hayrettin Beştaş ise “Baraj çok zor şartlarda yapıldı. Ama şu an herkes bundan faydalanıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Teröristler tarafından yapılması çok sefer engellendi. Biz çalışanlar olarak dışarı çıkmaya korkuyorduk. Araçları yakıldı. Teröristler tarafından kaçırıldılar. Ama sonuçta barajımız yapıldı.” şeklinde konuştu.