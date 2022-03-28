Petrol
106.8
-9.01%
Euro
16.28
-0.11%
Dolar
14.82
-0.05%
Altın
914.33
-2.10%
Borsa
2172
-0.14%
Bitcoin
710.197
6.43%
BTXN Coin
38.05
-6.44%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temel ihtiyaç maddelerinin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
    • AA
    • 28.03.2022 - 22:20
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 22:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

    Palandöken, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimi kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

    "KARARDAN DOLAYI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞNA'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

    Bendevi Palandöken paylaşımında, "Birkaç gün önce dile getirdiğim bez, sabun gibi çeşitli hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hijyen ürünlerindeki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    TESK ten Cumhurbaşkanı Erdoğan a teşekkür #1


    İlginizi Çekebilir

    Yargıtay'dan 'adam değilsin' sözü için emsal karar
    Gündem

    Yargıtay'dan 'adam değilsin' sözü için emsal karar

    Kırşehir'de kayıp gençlerden biri ölü bulundu
    3. Sayfa

    Kırşehir'de kayıp gençlerden biri ölü bulundu

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Görüş Bildir