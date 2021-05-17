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    Thodex’in 3 lüks aracına haciz konuldu

    Binlerce kişinin mağdur olduğu Thodex vurgununa ilişkin ilk haciz işlemi gerçekleştirildi.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 17:50
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    Thodex’in 3 lüks aracına haciz konuldu

    108 milyon dolarlık vurgunla Arnavutluk'a kaçan THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin başlatılan operasyon devam ediyor.

    Diğer yandan da Thodex mağdurları, avukatlarıyla birlikte açtığı davalarla mağduriyetlerini gidermeye çalışıyor.

    ŞİRKETİN 3 LÜKS ARACINA HACİZ KONULDU

    Thodex mağdurları, avukatlarıyla birlikte icra memurlarını da yanına alarak şirketin Kadıköy’deki yönetim ofisine geldi. Çilingir yardımıyla ofisin kapıları açıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şirkete ait 3 lüks araca haciz konuldu.

    Thodex’in 3 lüks aracına haciz konuldu #1

    Thodex’in 3 lüks aracına haciz konuldu #2

    Thodex’in 3 lüks aracına haciz konuldu #3

    Thodex’in 3 lüks aracına haciz konuldu #4

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