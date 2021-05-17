Thodex’in 3 lüks aracına haciz konuldu
Binlerce kişinin mağdur olduğu Thodex vurgununa ilişkin ilk haciz işlemi gerçekleştirildi.
- İHA
- 17.05.2021 - 17:47
- Güncelleme : 17.05.2021 - 17:50
108 milyon dolarlık vurgunla Arnavutluk'a kaçan THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin başlatılan operasyon devam ediyor.
Diğer yandan da Thodex mağdurları, avukatlarıyla birlikte açtığı davalarla mağduriyetlerini gidermeye çalışıyor.
ŞİRKETİN 3 LÜKS ARACINA HACİZ KONULDU
Thodex mağdurları, avukatlarıyla birlikte icra memurlarını da yanına alarak şirketin Kadıköy’deki yönetim ofisine geldi. Çilingir yardımıyla ofisin kapıları açıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şirkete ait 3 lüks araca haciz konuldu.