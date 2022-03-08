THY beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

THY beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart’ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda İstanbul’u etkisi altına alması beklenen kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında sefer iptali geldi.

Bu kapsamda THY, beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek bazı tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

"HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE BAZI SEFERLERİMİZ İPTAL EDİLMİŞTİR"

Konuya ilişkin THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine; 10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler” denildi.



