THY ikram menüsünde çay, artık Rize Çayı adıyla sunulacak Dünyanın en fazla noktaya uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları’nın ikram menüsünde yer alan çay, artık “RİZE ÇAYI” adıyla sunulacak.

ensonhaber.com

Birkaç ay evvel Rize Valisi Kemal Çeber'in bizzat kaleme aldığı mektupla, THY yönetimine taşıdığı RİZE ÇAYININ HAKKININ TESLİMİ konusu yine aşağıda yer alan menülerde görüldüğü gibi yurtiçi ve yurtdışı tüm uçuşlarda çayın Rize Çayı olarak ikramı şeklinde sonuçlandı.

Vali Kemal Çeber, Rize’nin tanıtımı için çok önemli olan bu konu için THY’ye bulunduğu istekte; Rize olarak çayın ulusal ve uluslararası tanınırlığını çok önemsediklerini ve bunun için gayret ettiklerini ifade ederek, bu alanda ‘Rize Çayı’nın coğrafi işaretini aldıklarını hatırlattı.

"Çay, Rize Çayı adıyla ikram edilsin"

THY'nin ikram menüsünde ilimizin en önemli geçim kaynağı, sosyal kültürel değeri ve coğrafi işaretli ürünü olan çayın ‘RİZE ÇAYI’ olarak isimlendirilmesini arzu ettiklerini kaydetti. Bunun hem tanıtım çalışmalarına destek vereceğini hem de ülkemizde çay üretiminin %72'sini teşkil eden, dünyada üzerine kar yağan tek çay olan, içinde hiçbir kimyasal kullanılmayan, kendisine has aroması bulunan Rize çayına anlam katacağını ifade etti.

"Rizelinin hakkı teslim edilecek"

Vali Çeber, çayın coğrafi işaret tesciline uygun olarak RİZE ÇAYI adıyla sunulmasının; hem bir doğrunun tespiti, hem tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, hem de Rizelinin hakkının teslimi olacağını ve bunun tüm hemşehrilerini mutlu edeceğini belirtti.

Milyonlarca yolcu, Rize'nin adını hafızalarına kazıyacak

Vali Çeber’in bu girişimi üzerine Türkiye'nin küresel bayrak taşıyıcısı olan ve dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan THY yolcularının yüksek irtifada içini ısıtan lezzet Rize çayı olacak. Bu sayede THY ile yolculuk yapacak milyonlarca insan artık Rize’nin ismini hafızalarına kazıyacak.

Vali Çeber uzun süredir devam eden girişimlerinin olumlu neticelenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek çayımız için çok önemli olan ve çayımıza seviye atlatan bu gelişmenin Rize’mize ve çay üreticilerimize hayırlı olmasını diledi.