THY uçağı iniş sırasında tehlike atlattı THY'nin Ankara-Erzurum seferini yapan uçağı kuvvetli yan rüzgar sebebiyle iniş sırasında piste motor sürttü. Sefer sonrası yolcular uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edildi.

Türk Hava Yolları (THY) uçağı iniş sırasında büyük bir tehlike yaşadı.

Ankara-Erzurum seferini yapan ve iniş sırasında motor sürtmesi yaşanan uçak, yolcuların sorunsuz şekilde tahliyesinin ardından bakıma alındı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre TC-JFH kuyruk tescilli ve TK 7072 sefer sayılı Ankara-Erzurum uçağında, Erzurum Havalimanı'na iniş sırasında kuvvetli yan rüzgar sebebiyle motor sürtmesi yaşandı.

Dönüş seferi iptal edildi

Sefer sonrası yolcular uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken uçak görevlilerce bakıma alındı.

Öte yandan söz konusu seferin dönüşü emniyet kuralları çerçevesinde iptal edildi.