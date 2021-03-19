THY uçağında bebek kalp krizi geçirdi, pilot uçağı indirdi

Bişkek-İstanbul yolcu uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi. Bebeği kurtarabilmek için uçaktakiler seferber oldu. Ankara’dan acil iniş izni istendi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Bişkek-İstanbul seferini yapan "TK-347" sefer sayılı uçağında bir bebeğin kalp krizi geçirmesi üzerine kısa süreli bir panik yaşandı.

Uçağın içindekiler bebeği kurtarabilmek için seferber oldu.

ACİL İNİŞ İZNİ İSTENDİ

İlk müdahale kabin görevlileri ve yolcular tarafından yapılırken, uçağın kaptan pilotu Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesiyle irtibata geçti.

Acil iniş izni isteyen pilot, 13.15’te Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Uçakta yapılan kontrollerin ardından bebek, hastaneye sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Seferini tamamlamak üzere uçak Esenboğa Havalimanı’ndan kalkış yaparken, kalp krizi geçiren bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Yolcu uçağında bulunan ve kalp krizi geçiren bebeğe müdahale eden AK Parti Milletvekili Recep Şeker o anlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'ya yarım saatlik bir mesafe vardı. Doktor olduğumu bilen hostesler kucağıma bir bebek getirdi. Baktım bebek morarmış, solunum yok kalp durmuş vaziyetteydi. Ondan sonra nefes borusunu açtık kalp masajı solunum nefes yoluyla ilgili solunum masajı derken bebek kendine geldi. Acil olarak uçağın Ankara'ya inmesi gerekiyordu, bunlar ikiz bebekti. Türkçe ve İngilizce bilmiyordu aile, hostes arkadaşlar getirince ne olduğunu anlayamadım. Uçaktan inerken ambulansla teslim ettik. Bebeğim durumu iyiydi."