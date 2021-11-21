THY'nin İrlandalı pilotu Ambrose Blaine, kazada hayatını kaybetti
Arkadaşlarıyla birlikte tatil için gittiği Meksika'da motorsiklet kazası geçiren Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine yaşamını yitirdi.
- DHA
- 21.11.2021 - 03:06
THY'de Airbus A330 pilotu olarak görev yapan 55 yaşındaki İrlandalı Ambrose Blaine, tatil için Meksika'da bulunuyordu.
MOTOSİKLETLE KAZA YAPTI
Arkadaşlarıyla birlikte motor gezisine çıkan kaptan Blaine, Baja California'da bir trafik kazası geçirdi.
YAPTHASTANEDE KURTARILAMADII
Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan THY pilotu, tüm müdahalelere kurtarılamadı.