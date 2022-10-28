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    Ticaret Bakanlığı 'Efsane Cuma' için kılavuz yayınladı

    Ticaret Bakanlığı'nın "Efsane Cuma İndirimleri" adıyla internet üzerinden yapılan satışlarla ilgili mağduriyeti gidermek için yayınladığı kılavuzda, indirim kapsamında olan kampanyalar da yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 05:13
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    Ticaret Bakanlığı 'Efsane Cuma' için kılavuz yayınladı

    Tüm dünyada kasım ayında yapılan indirimler, çeşitli isimler altında gerçekleştiriliyor.

    "Efsane Cuma" günlerinde de birçok ürüne yapılan indirimlerle insanlar tüketime yönlendiriliyor.

    "Ticaret Bakanlığı'ndan 'Efsane Cuma İndirimleri' kılavuzu"

    Ticaret Bakanlığı, her yıl kasım ayında düzenlenen "Efsane Cuma İndirimlerine" ilişkin kılavuz hazırladı.

    Elektronik satış platformlarına yönelik hazırlanan kılavuzda, indirimlerde uyulması gereken hususlar belirlendi.

    Buna göre, indirim sürecinde her bir ürünün “30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı” veya “bir önceki fiyatı” da tüketicilerle paylaşılacak.

    İndirimde kapsamı belirten ifadelere dikkat edilecek

    İndirimli satışlarda kapsamı belirten ifadelere okunabilir şekilde yer verilecek. İndirim mağazadaki veya bir kategorideki ürünler için geçerli olmadıkça "tümü" veya "her şey" gibi ifadeler kullanılmayacak.

    "3 al 2 öde", "1 alana 1 bedava" veya "2. ürüne yüzde 20 indirim" gibi koşullu satışlar, indirim kapsamında değerlendirilmeyecek.

    Ticaret Bakanlığı Efsane Cuma için kılavuz yayınladı #1

    Taksit tutarı gösterilmesi zorunlu olacak

    İndirim kartları ve kuponlar gibi uygulamalar da indirimli satış olarak kabul edilmeyecek.

    Kılavuzla, taksitli satış reklamlarında, toplam fiyat, taksit sayısı ve taksit tutarının birlikte gösterilmesi zorunlu kılındı.

    Yurt dışı paket tur ve eğitim programlarının satış fiyatları da Türk lirası cinsinden belirtilecek.

    Ticaret Bakanlığı Efsane Cuma için kılavuz yayınladı #2

    "Yalnızca" veya "Sadece" gibi ifadeler yasak

    Özellikle çocukları hedef alan kampanyalarda o malın fiyatının düşük olduğu algısı oluşturacak şekilde, “yalnızca” veya “sadece” gibi ifadeler kullanılmayacak.

    Çocuklar, internette gördükleri bir şeyi almak için ebeveynlerini ikna etmeye teşvik edilmeyecek. Yaşlılar ve engellilere yönelik reklamlara özen gösterilecek.

    Ticaret Bakanlığı Efsane Cuma için kılavuz yayınladı #3


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