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- Tır şoförleri tam izolasyonla gemiye binebilecek
Tır şoförleri tam izolasyonla gemiye binebilecek
- AA
- 09.05.2020 - 11:31
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat sevkiyatlarının olumsuz etkilenmemesi adına Ro-Ro seferleri ile ilgili yeni bir karar aldıklarını açıkladı.
"TIR ŞOFÖRLERİNİN SOSYAL İZOLASYONU ZORUNLU OLACAK"
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Pekcan şu ifadelere yer verdi:
"İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde her türlü sağlık tedbirini almak kaydıyla temel ihracat pazarlarımız ile yapılan ticarette alternatif taşıma modlarının yoğun olarak kullanılması ve lojistik maliyetlerimizin yönetilebilir seviyelere çekilmesi temel hedefimizdir.
Tır şoförlerinin gemi mürettebatı dahil tam sosyal izolasyonu zorunlu olacak. Gümrük kapılarında araç ve şoförlere ilişkin alınan tüm sağlık ve güvenlik önlemleri yurda giriş ve çıkış esnasında, gemiye alınan şoförler için de söz konusu olacak.
Dış ticarette lojistiği kolaylaştıracak ve maliyetleri azaltacak yeni uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum."