Tırın yakıt deposundan bal çıktı
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda tırın yakıt deposuna saklanarak yurda sokulmak istenen 480 kilo kestane balı ele geçirildi.
- DHA
- 13.02.2021 - 13:24
- Güncelleme : 13.02.2021 - 13:39
Gürcistan’dan Artvin Sarp Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı tır, analiz sonucunda riskli olarak değerlendirildi.
X-ray taramasında aracın yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak yakıt deposu kontrol edildi.
İnceleme sonucunda, yakıt deposunun bir bölümüne yapılan zulada bal gizlendiği anlaşıldı.
480 KİLO KESTANE BALI BULUNDU
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, sürücüsünün yakıt dolu olduğunu beyan ettiği araç deposundan 480 kilo kestane balı ele geçirildi.
Sağlıksız koşullarda piyasaya sürülmek istenen 480 kilo bala ve araca el konuldu, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.
Tırın yakıt deposundan bal çıktı VİDEO