TOGG'dan fiyat açıklaması

Seri üretime geçilecek elektrikli yerli otomobiller için TOGG, paylaşılan fiyat bilgileri hakkında, açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından, paylaşılan fiyat bilgileri hakkında açıklama yaptı.

"LÜTFEN BU TÜRDEN HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

TOGG’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Otomobili’nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022’den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz” ifadelerine yer verildi.



