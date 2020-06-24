Dolar
6.855
0.1373%
Euro
7.7335
-0.218%
Altın
1778.38
0.5575%
Borsa
115400.41
0.0533%
G. Altın
391.764
0.6375%
Bitcoin
64640.68
-2.2367%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Tokat, Boralar timini törenle karşıladı

    Barış Pınarı Harekatı'nın önemli bir parçasını üstlenen Boralar timi Tokat'a döndü.
    • İHA
    • 24.06.2020 - 15:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tokat, Boralar timini törenle karşıladı #1

    9 aydır Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesinde görev yapan Boralar timi, Tokat'ta törenle karşılandı.

    Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda "Boralar" ismiyle anılan özel harekat taburunda görevli 240 komando, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlardaki, görevini tamamladı.

    ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR

    Askeri uçakla Tokat'a getirilen askerler, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay tarafından Tokat Havalimanı'nda karşılandı. Çiçeklerle karşılanan komandolar ateş ölçümlerinin yapılmasının ardından otobüslere bindirilerek birliklerine sevk edildi.

    Tokat, Boralar timini törenle karşıladı #2

    Tokat, Boralar timini törenle karşıladı #3

    Görüş Bildir