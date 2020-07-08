Tokat'ın azimli kadın döner ustası

Aşçı yardımcısı olarak başladığı işe döner ustası olarak devam eden kadın, görenlerin dikkatini çekiyor.

Tokat'ın tek kadın döner ustası, Gaziosmanpaşa Araştırma ve Uygulama Hastanesi kantininde müşterilere hizmet veriyor.

6 yıl önce işe aşçı yardımcısı olarak işe başlayan 31 yaşındaki 1 çocuk annesi Sevda Polat, döner ustası 6 ay sonra işi bırakınca tezgahın başına geçti.

USTANIN ELLERİNE BAKARAK ÖĞRENDİ

Döner ustasının ellerine bakarak işi öğrenen Polat, "İşe başladığımda döner ustasının yanına verildim. 6 ay boyunca ustanın ellerine bakarak işi öğrendim. 6 ay sonra usta işten ayrıldı. Daha sonra bana o görevi verdiler. O şekilde çaba göstererek öğrendim. İşimi seviyorum. Görenler önce şaşırıyor. 'Sen bir kadınsın, nasıl yapıyorsun?’ diyenler oluyor. Buradaki çoğu müşterilerimiz alıştı. Ama ilk görenler şaşırıyor." ifadelerini kullandı.

Polat, aynı zamanda kentteki tek kadın döner ustası unvanını da aldı.

"KADINLARIN YAPAMAYACAĞI İŞ YOK"

Ev kadınlarına seslenen Polat, "Ev hanımları bence evde durup da kendi kendilerinin kafalarını yiyeceklerine korkmasınlar. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok. Ben önceden eşimin yanında eczanede çalışıyordum. Ben mutfağa giremem derdim ama şimdi yapıyorum. Herkes erkeklerden daha iyi döner yaptığımı ve bu işe devam etmem gerektiğini söylüyor." diye konuştu.

"EN İYİSİ BENİM USTAM"

Polat'ın erkek ustalardan daha iyi döner yaptığını söyleyen işletme sahibi de, "Daha önce burada çalışan erkek döner ustasının yanına vererek yetiştirdik. Bu konuma geldi. Şu anda çok güzel döner yapıyor. Çok güzel döner kesiyor. Sevda ustamızı görenler şaşırıyor. Bir kadın olarak benim ustam daha güzel döner yapıyor." dedi.

DÖNERİN LEZZETİ HARİKA

Hastane kantininden yemek yiyen vatandaşlar ise ustayı görünce önce şaşırdıklarını, ancak dönerin lezzetini çok beğendiklerini ifade ediyor.