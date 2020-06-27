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    Tokatlı öğrenci kapı kilidi bozulunca evde mahsur kaldı

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için evden çıkacağı sırada mahsur kalan öğrenci, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerince sınava yetiştirildi.
    • DHA
    • 27.06.2020 - 16:36
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    Tokatlı öğrenci kapı kilidi bozulunca evde mahsur kaldı #1

    Tokat'ın Yazıcıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Abdülbaki Demirci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için evden çıkacağı sırada kapının kilidinin bozulması üzerine evde mahsur kaldı.

    Sınava yetişme telaşı içerisine giren genç, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

    SINAVA İTFAİYE YETİŞTİRDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdivenini apartmanın 4'ncü katına uzattı.

    Yangın merdiveni ile mahsur kaldığı evden kurtarılan Demirci son anda sınava yetiştirildi.

    Tokatlı öğrenci kapı kilidi bozulunca evde mahsur kaldı #2

    Tokatlı öğrenci kapı kilidi bozulunca evde mahsur kaldı #3

    Tokatlı öğrenci kapı kilidi bozulunca evde mahsur kaldı #4

    Tokatlı öğrenci kapı kilidi bozulunca evde mahsur kaldı #5

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