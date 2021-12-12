Tokat'ta 105 gün korona tedavisi gören vatandaş herkesin aşı olmasını istedi

Tokat'ta 105 gün korona tedavisi gören vatandaş herkesin aşı olmasını istedi

Turhal ilçesinde, koronadan dolayı 41 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören 51 yaşındaki Halis Taş, 105 gün sonra hastaneden taburcu edilerek, başta karşı çıktığı aşıyı herkesin olmasını istedi.

Koronavirüse karşı mücadelelerin devam ettiği sıralarda Turhal esnaflarından Halis Taş, karşı olduğu için Kovid-19 aşısı yaptırmadı.

105 GÜN HASTANEDE KALDI

Rahatsızlanan ve korona testi pozitif çıkan Taş, Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından buradaki yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Erbaa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

41 GÜN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

41 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Taş, durumunun düzelmesi üzerine servise alındı. Halis Taş, 105 gün sonra taburcu edildi.

HERKESE AŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Taburculuk öncesi Kovid-19 aşısını olan Taş, aşı yaptırmayanlara çağrıda bulundu.

Taburcu edilirken gözyaşı döken Taş, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.