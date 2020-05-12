Hayırseverler tarafından toplanan 80 bin lira ile vatandaşların, bakkallara olan borçları kapatıldı.

Koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte ülkede birçok hayırsever, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor.

Tokat'ta Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası, bakkallardan alışveriş yapan ve maddi durumu iyi olmayan kişilerin borçlarını ödeyememesi sonucu 5 ay önce, veresiye defterlerini satışa çıkardı.

Bu süreçte hayırseverlerin desteğiyle, yaklaşık 2 bin ailenin borçları ödendi.

"80 BİN LİRAYA YAKIN PARA TOPLANDI"

Oda Başkanı Şaban Kaya, "2020 yılında başlatmış olduğumuz zimem hayırı Türkiye'de fevri olarak yapılıyordu. Fakat biz bunu ilk organize olarak yaptık. Esnafımıza ulaşarak dul, yetim, maddi olarak sıkıntı olarak çeken ailelerin veresiye defterlerini hayırsevenlerin yardımlarıyla kapattık. Hem de bakkal esnafımıza destek olduk. Bu hayırda bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. Koronavirüs salgınının gelmesi bizim hayırlarımızı biraz etkilemiş olabilir ama 80 bin liraya yakın bir para toplandı. Bununla da yaklaşık 2 bin ailenin veresiyesi kapatılmış oldu." oldu.

Tokat'ta 2 bin ailenin veresiye borcu ödendi

"KORONA NEDENİYLE BİRÇOK KİŞİ İŞSİZ KALDI"

Bakkal sahibi Turgut Çelik, mahallesinde birçok ailenin koronavirüs nedeniyle işsiz kaldığını belirterek, "Burada ikamet eden vatandaşlarımız fabrika işçisi. Koronavirüs nedeniyle birçok işçi işsiz kaldı. Bayağı bir vatandaşımız mağdur oldu. Birçok hayırsever vatandaşımız da odamıza giderek destekte bulundu. Allah hayırlarını kabul etsin. Müşterilerimiz veresiye defterlerinin kapandığını öğrendiğinde çok mutlu oluyor. Dua ediyorlar." dedi.