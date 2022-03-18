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    Tokat'ta 2 yılda 912 çiftçinin sürüsü oldu

    Tokat’ta, “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi kapsamında 912 çiftçiye 81 bin 978 koyun dağıtıldı.
    • AA
    • 18.03.2022 - 05:20
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    Tokat'ta 2 yılda 912 çiftçinin sürüsü oldu

    Tokat Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında besicilere 7 yıl vadeli, 1 yıl ödemesiz, 100 bin liraya kadar 0 faizli kredi verildi. Yapılan incelemeler sonrasında 912 çiftçiye 81 bin 978 koyun dağıtıldı.

    912 ÇİFTÇİYE 81 BİN 978 KOYUN VERİLDİ

    Tokat’ta küçükbaş hayvan varlığı son 2 yılda 378 binden 560 bine ulaştı. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, projeden faydalanan yetiştiricilerin aldıkları koyunların kuzulayarak 82 köyün meralarının kuzu sesleri ile dolduğunu söyledi.

    Tokat ta 2 yılda 912 çiftçinin sürüsü oldu #1

    "PROJEDEN YARARLANANLARIN SAYISI ARTIYOR"

    Projenin ilk kez Tokat’ta geliştirilerek uygulandığını belirten Vali Balcı, "Türkiye’ye model olan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesinden faydalanan yetiştiricimizin sayısı artmaya devam ediyor.

    Avşarağzında köyünde proje kapsamında koyun alan Nadide hanımı ziyaret ettik. Kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.

    Tokat ta 2 yılda 912 çiftçinin sürüsü oldu #2


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