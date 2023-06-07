Tokat'ta 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Tokat'ın Niksar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA

Tokat'ın Niksar ilçesinde Şahinli-Mahmudiye yolu üzerinde meydana gelen kazada Niksar'dan Mahmudiye köyü istikametine giden H.D. yönetimindeki 60 NF 758 plakalı traktöre, aynı istikamete seyir halinde olan R.Ş. idaresindeki 05 HC 494 plakalı otomobil arkadan çarparak savruldu.

İki otomobil su kanalına devrildi

Bu esnada karşı yönden gelen Y.T. idaresindeki 60 ABV 326 plakalı Volkswagen marka otomobil de diğer otomobille çarpıştı. Kazada, traktör yolun sağındaki sulama kanalına devrilirken, her iki otomobil de yolun sol tarafındaki sulama kanalına devrildi.

Yaralılar tedavi altında

Kazada yaralanan H.D. ve R.Ş. 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.