Tokat'ta 323 kişinin karantina süresi tamamlandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ukrayna'dan getirilerek 14 gün boyunca yurtta karantinaya alınan 323 kişi, evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den getirilen 323 Türk vatandaşı, Tokat’ta bulunan KYK’ya bağlı Aydoğan Aydın ile Ballıca öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların 14 günlük karantina süresi sona erdi.

323 KİŞİNİN KARANTİNA SÜRESİ TAMAMLANDI

Davul zurnalarla memleketlerine uğurlanan vatandaşlar, yola çıkmadan önce de yurt bahçesine fidan dikti.

323 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslerle memleketlerine gönderildi.

"DEVLETİMLE GURUR DUYUYORUM"

Vatandaşlardan Ahmet Balkesen, “Karantina süresince devletimizin büyüklüğünü gördük. Kendi vatandaşlarına en büyük ölçüde sahip çıkan Türkiye devletidir. Devletimizin büyüklüğünü, bizlere en kısa sürede uçak göndererek vatandaşına sahip çıkarak karantina da sağladığı olanaklarla gördük. En ince ayrıntısına kadar düşünmüşler. Kendi evimizde bulduğumuz rahatlığı burada da sağladılar. Büyük devletimize, milletimize şükranlarımı sunuyorum. Bizleri yabancı ülkede bırakmadılar, desteklerini verdiler. Gerçekten devletimle, milletimle gurur duyuyorum.” dedi.