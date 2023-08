Tokat'ta 67 yaşındaki kadın, ehliyet aldı

İHA

Emekli öğretmen Sevim Buray, Tokat’ta yaşıyor…

43 yıldır evli ve eşinin kalpten rahatsızlığı var.

Bu durum içinden çıkılmaz bir hal alınca; Buray, kolları sıvıyor ve ehliyet alabilmek için çalışmaya başlıyor.

Kursa yazılan Sevim Buray, azmiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

İlerleyen yaşına rağmen başarılı olan emekli öğretmen, 67 yaşında ehliyetini cebine koyuyor.

Eşini hastaneye götürmek ve hobi bahçelerinde zaman geçirmek için araç kullanacağını söyleyen Buray, bu süreçte kocasından da büyük destek görüyor.

“Ehliyet almayı yıllardır istiyordum, eşim her zaman araba sürdüğü için ihtiyaç duymuyorduk. Eşim rahatsızlandı ve ben de ehliyet almaya karar verdim” diyen Buray, başarısını şöyle anlatıyor:

Kendimize güveneceğiz, yapmak istediğimizden emin olacağız ve buna bağlı olarak çalışacağız. Şu an ben ehliyet aldım ancak daha dikkatli olmam gerekiyor, sonuçta can taşıyoruz. Arabayı sürdüğümde mutlu oluyorum, başarmak insanı mutlu ediyor. Ben bazı insanlar gibi diğer insanlara bağlı kalmayı, onlara sürekli iş yaptırmayı sevmiyorum. Ben hizmet etmeyi seviyorum, yaşımın büyük olmasına rağmen misafirime ve çocuklarıma ben hizmet ederim. Eşimin ehliyet almamda desteği çok oldu, pes etmemem gerektiğini söyledi. Her zaman yanımda oldu ve hasta bile olsa beni derslerime o getirdi. Kurs hocalarım da bana çok destek oldu, bana nasıl yapmam gerektiğini nazik bir şekilde söylediler. Kimse benim öğrencim değil demedi, herkes bana yardım etti.