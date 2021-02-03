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    Tokat'ta 7 asırlık, 7 metre 30 santimetre çapında ağaca koruma talebi

    Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Saraç köyünde boyu 40 metreyi bulan 7 asırlık, 7 metre 30 santimetre çapında yaklaşık 40 metre yüksekliğinde kavak ağacı için koruma telebinde bulunuldu.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 08:31
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 08:35
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    Tokat'ta 7 asırlık, 7 metre 30 santimetre çapında ağaca koruma talebi

    Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Saraç köyünde  bulunan köylülerin gözü gibi baktığı kavak ağacı görenlerin dikkatini çekiyor.

    Köy sakinleri, 7 metre 30 santimetre çapında, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki ortası oyuk 7 asırlık olduğu belirtilen kavak ağacının koruma altına alınmasını istiyor.

    Tokat ta 7 asırlık, 7 metre 30 santimetre çapında ağaca koruma talebi #1

    'GÖRENLER ŞAŞIRIYOR'

    Saraç köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Büyüklerimizden 700 yıllık bir ağaç olduğunu biliyoruz. Ağacımızın kuruyan dalları var, ortası oyuk bir şekilde.

    Yetkililerden koruma altına alınmasını istiyoruz. Dışardan ağacı görmek için geliyorlar. Görenler şaşırıyor, hayretler içinde bakıyorlar.

    Kuruyan dallarımız düşüyor, köylülerimize zarar da verebilir. Bizim için manevi değeri büyük, sonuçta 700 yıllık ağaç. Köyümüzle özdeşleşmiş durumda" dedi.

    Tokat ta 7 asırlık, 7 metre 30 santimetre çapında ağaca koruma talebi #2

    ''DEDELERİMİZDEN BİZE KALDI''

    Köy sakinlerinden emekli işçi Aşur Koçak  ise, "Ağacın bakıma ihtiyacı var. Bugüne kadar gelmiş, bundan sonra da ayakta kalmasını istiyoruz.

    Dedelerimizden bize kaldı. Korunması için yetkililerin gerekeni yapmasını bekliyoruz. Dışardan da ağacımıza yoğun ilgi var. Gelenler fotoğraf çektiriyorlar" diye konuştu.

    Tokat ta 7 asırlık, 7 metre 30 santimetre çapında ağaca koruma talebi #3

    Tokat ta 7 asırlık, 7 metre 30 santimetre çapında ağaca koruma talebi #4

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